В МИД Украины отреагировали на публикацию BBC, в которой Севастополь и Симферополь назвали русскими городами

24 января, 2021, 15:28

В МИД Украины возмущены из-за публикации русской службы BBC, в которой Севастополь и Симферополь назвали частью РФ

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Олег Николенко в twitter.

Таким образом, он отреагировал на публикацию русской службы ВВС карты городов РФ, в которых прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, обозначив на ней украинские города Севастополь и Симферополь.

"Не рекламируйте российские ложные рассказы. Севастополь и Симферополь никогда не были русскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован", - написал Николенко.

. @bbcrussian , do not promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr - Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 24, 2021

Напомним, 23 января Министерство иностранных дел Украины осудило насилие российской власти в отношении участников акций в поддержку Алексея Навального.

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