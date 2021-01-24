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В МИД Украины отреагировали на публикацию BBC, в которой Севастополь и Симферополь назвали русскими городами


фото: Укрінформ
В МИД Украины возмущены из-за публикации русской службы BBC, в которой Севастополь и Симферополь назвали частью РФ

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Олег Николенко в twitter.

Таким образом, он отреагировал на публикацию русской службы ВВС карты городов РФ, в которых прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, обозначив на ней украинские города Севастополь и Симферополь.

"Не рекламируйте российские ложные рассказы. Севастополь и Симферополь никогда не были русскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован", - написал Николенко.

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