В Бразилии разбился легкомоторный самолет с футболистами и президентом клуба

24 января, 2021, 18:19

В Бразилии разбился легкомоторный самолет с четырьмя игроками и президентом футбольного клуба "Пальмас"

Об этом сообщает Globoesporte.

Четыре футболиста и президент клуба "Пальмас", выступающего в четвертом бразильском дивизионе, погибли во время аварии.

Трагедия произошла на взлетно-посадочной полосе в Лузимангеси сегодня утром, 24 января. Частный самолет разбился через несколько минут после взлета. Он упал сразу за взлетно-посадочной полосой. На борту находились футболисты Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, ранулы и Маркус Молинари, а также президент "Пальмас" Лукас Мейра и пилот.

Игроки "Пальмас" летели в Гояния, где им предстояло сыграть с "Вилла Нова".

Напомним, в Бразилии самолет с командой "Шапекоенсе" на борту разбился 29 ноября 2016 года, погиб 71 человек, 3 футболистам чудом удалось спастись.

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