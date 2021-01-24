В Бразилии разбился легкомоторный самолет с футболистами и президентом клуба
24 января, 2021, 18:19
В Бразилии разбился легкомоторный самолет с четырьмя игроками и президентом футбольного клуба "Пальмас"
Об этом сообщает Globoesporte.
Четыре футболиста и президент клуба "Пальмас", выступающего в четвертом бразильском дивизионе, погибли во время аварии.
Трагедия произошла на взлетно-посадочной полосе в Лузимангеси сегодня утром, 24 января. Частный самолет разбился через несколько минут после взлета. Он упал сразу за взлетно-посадочной полосой. На борту находились футболисты Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, ранулы и Маркус Молинари, а также президент "Пальмас" Лукас Мейра и пилот.
Игроки "Пальмас" летели в Гояния, где им предстояло сыграть с "Вилла Нова".
- Напомним, в Бразилии самолет с командой "Шапекоенсе" на борту разбился 29 ноября 2016 года, погиб 71 человек, 3 футболистам чудом удалось спастись.
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