Умер родной брат Рината Ахметова
24 января, 2021, 16:51
На 60-м году жизни умер родной брат миллиардера и владельца футбольного клуба "Шахтер" Рината Ахметова - Игорь Ахметов
Об этом сообщает "Шахтер" в facebook.
"На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента "Шахтера" Рината Ахметова. Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой", - говорится в заявлении клуба.
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