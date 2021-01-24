Умер родной брат Рината Ахметова

24 января, 2021, 16:51

На 60-м году жизни умер родной брат миллиардера и владельца футбольного клуба "Шахтер" Рината Ахметова - Игорь Ахметов

Об этом сообщает "Шахтер" в facebook.

"На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента "Шахтера" Рината Ахметова. Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой", - говорится в заявлении клуба.

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