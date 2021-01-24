Турция спустила на воду свой первый фрегат
24 января, 2021, 14:04
Турция спустила на воду свой первый фрегат F515 класса Istanbul, построенный для нужд турецких ВМС
Об этом со ссылкой на Министерство обороны Турции сообщает Еспресо.TV .
На церемонии спуска на воду присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, в 2020 году страна реализовывала 62 проекта в оборонной промышленности, а сегодня это число возросло до 700.
"Мы входим в число 10 стран, которые могут проектировать, строить и обслуживать собственные военные корабли. Мы входим в число трех-четырех ведущих стран по производству беспилотников, в том числе ударных. За нашими беспилотниками с завистью следят во всем мире", - сказал глава турецкого государства.
- Напомним, победа Азербайджана в недавней новой фазе "горячей" войны с Арменией, по мнению обозревателей, во многом стала возможной благодаря применению предоставленных Турцией беспилотников ударного типа.
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-