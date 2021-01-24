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Espreso.tvМирТурция спустила на воду свой первый фрегат

Турция спустила на воду свой первый фрегат

Турция спустила на воду свой первый фрегат F515 класса Istanbul, построенный для нужд турецких ВМС

Об этом со ссылкой на Министерство обороны Турции сообщает Еспресо.TV .

На церемонии спуска на воду присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в 2020 году страна реализовывала 62 проекта в оборонной промышленности, а сегодня это число возросло до 700.

"Мы входим в число 10 стран, которые могут проектировать, строить и обслуживать собственные военные корабли. Мы входим в число трех-четырех ведущих стран по производству беспилотников, в том числе ударных. За нашими беспилотниками с завистью следят во всем мире", - сказал глава турецкого государства.

  • Напомним, победа Азербайджана в недавней новой фазе "горячей" войны с Арменией, по мнению обозревателей, во многом стала возможной благодаря применению предоставленных Турцией беспилотников ударного типа.
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