24 января, 2021, 14:04

Турция спустила на воду свой первый фрегат F515 класса Istanbul, построенный для нужд турецких ВМС

Об этом со ссылкой на Министерство обороны Турции сообщает Еспресо.TV .

На церемонии спуска на воду присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в 2020 году страна реализовывала 62 проекта в оборонной промышленности, а сегодня это число возросло до 700.

"Мы входим в число 10 стран, которые могут проектировать, строить и обслуживать собственные военные корабли. Мы входим в число трех-четырех ведущих стран по производству беспилотников, в том числе ударных. За нашими беспилотниками с завистью следят во всем мире", - сказал глава турецкого государства.