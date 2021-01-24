Синоптик Наталья Диденко предупредила о циклоне, который принесет сильный ветер и осадки
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, в понедельник в Украине ожидается сильный вытер и осадки.
"Порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-22 м в секунду. К нам идет циклон Lars, который принесет осадки, временами и сильные. Это будет преимущественно дождь, поскольку тепло, однако в западной части Украины, а вечером в Винницкой и Житомирской возможен мокрый снег. Особое предостережение для тех, кто находится в Карпатах - там в ближайшее время предполагается сильный снег и метели", - написала Наталья Диденко.
Она отметила, что завтра днем ожидается +4...+9 градусов, в Крыму - +7...+13 градусов. На Западе будет прохладнее - от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
В Киеве 25 января ожидается влажная ветреная погода с температурой воздуха +5 ...+7 градусов.
Наталья Диденко добавила, что в середине недели на значительную часть территории Украины придет похолодание.
"Недавних 20-30-градусных морозов не будет, ночью где-то до -2...-8 градусов, днем до нуля и небольших "минусов", - написала синоптик.
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