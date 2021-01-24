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Espreso.tvСпорт"Барселона" без Месси победила "Эльче" и вплотную приблизилась к "Реалу" в чемпионате Испании

"Барселона" без Месси победила "Эльче" и вплотную приблизилась к "Реалу" в чемпионате Испании


фото: Getty Images
В 20-м туре чемпионата Испании "Барселона" победила в гостях "Эльче" и приблизилась к "Реалу" на расстояние в 3 очка

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Каталонцев, которые играли без дисквалифицированного аргентинца Лионеля Месси, на 39-й минуте вывел вперед Фрэнки де Йонг.

В конце матча преимущество команды Рональда Кумана укрепил Рикард Пуч.

"Барселона" победила "Эльче" 2:0, набрала 37 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. От "Реала" каталонцы отстают на 3 пункта, а от "Атлетико" - на 7 баллов.

Чемпионат Испании

20-й тур

24 января

"Эльче" - "Барселона" 0:2

Голы: де Йонг, 39 (пен.), Пуч, 89

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