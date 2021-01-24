"Барселона" без Месси победила "Эльче" и вплотную приблизилась к "Реалу" в чемпионате Испании
24 января, 2021, 19:17
В 20-м туре чемпионата Испании "Барселона" победила в гостях "Эльче" и приблизилась к "Реалу" на расстояние в 3 очка
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Каталонцев, которые играли без дисквалифицированного аргентинца Лионеля Месси, на 39-й минуте вывел вперед Фрэнки де Йонг.
В конце матча преимущество команды Рональда Кумана укрепил Рикард Пуч.
"Барселона" победила "Эльче" 2:0, набрала 37 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. От "Реала" каталонцы отстают на 3 пункта, а от "Атлетико" - на 7 баллов.
Чемпионат Испании
20-й тур
24 января
"Эльче" - "Барселона" 0:2
Голы: де Йонг, 39 (пен.), Пуч, 89
- Напомним, 19 января форвард "Барселоны" Лионель Месси был дисквалифицирован на 2 матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании.
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