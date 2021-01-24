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Espreso.tvОбществоПрофессор Бильченко рассказывает на лекциях о "неонацизме в Украине" и прикрывается ректором университета им. Драгоманова, - Стерненко

Профессор Бильченко рассказывает на лекциях о "неонацизме в Украине" и прикрывается ректором университета им. Драгоманова, - Стерненко

Евгения Бильченко
Общественный деятель Сергей Стерненко обнародовал, как он считает, видеодоказательства того, что профессор культурологии Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова (Киев) Евгения Бильченко выражает свои политические взгляды не только в частном порядке, но и в публичной плоскости. В частности, на телевидении террористов ОРДО и перед студентами различных вузов, в т.ч. во время карантинных лекций в формате онлайн для "драгомановцев"

Об этом сегодня, 24 января 2021 года, Стерненко рассказал у себя на YouTube-канале, передает Еспресо.TV.

На 6:16 его видеоблога есть кадры, где похожий на Бильченко человек говорит на камеру русском языке:

"Неонацизм проявлен в полной мере в Чили, Индонезии, Украине".

"Вот отрывки из лекции, которую читает сейчас Бильченко в этом университете", - пояснил Стерненко.

Также он приводит видеокадры ее выступления о "гражданской войне" на Донбассе в Одесской юридической академии и на телеканале из оккупированного Донецка.

 

При этом студенты, по его словам, не молчат и пишут жалобы в ректорат, однако безрезультатно.

"Сама Бильченко пишет в комментариях, что она плевала на эти жалобы, а ректорат жалобами просто "подтирается", - добавил Стерненко.

Как заявил общественный деятель, способствовать огласке в этом деле его просят студенты-"драгомановцы", которые готовы "выходить на массовые протесты".

Бильченко, напомним, после усиления с 16 января 2021 года действия закона о защите государственного языка обнародовала в Facebook серию заявлений, где, в частности, назвала Украину "онкобольной американской колонией" и "тоталитарной страной", где якобы царят "уличные этнорадикалы" и "фашизм ". При этом на оккупированных территориях и в РФ никаких признаков тоталитаризма, политических репрессий и ограничений прав и свобод человека и гражданина она не усматривает.

  • По сообщениям в СМИ, семья ректора НПУ им. Драгоманова Виктора Андрущенко владеет загородной резиденцией площадью 1 269 квадратных метров, тремя квартирами в столице и девятью участками в Киевской области.

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