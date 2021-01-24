Профессор Бильченко рассказывает на лекциях о "неонацизме в Украине" и прикрывается ректором университета им. Драгоманова, - Стерненко

24 января, 2021, 22:55

Общественный деятель Сергей Стерненко обнародовал, как он считает, видеодоказательства того, что профессор культурологии Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова (Киев) Евгения Бильченко выражает свои политические взгляды не только в частном порядке, но и в публичной плоскости. В частности, на телевидении террористов ОРДО и перед студентами различных вузов, в т.ч. во время карантинных лекций в формате онлайн для "драгомановцев"

Об этом сегодня, 24 января 2021 года, Стерненко рассказал у себя на YouTube-канале, передает Еспресо.TV.

На 6:16 его видеоблога есть кадры, где похожий на Бильченко человек говорит на камеру русском языке:

"Неонацизм проявлен в полной мере в Чили, Индонезии, Украине".

"Вот отрывки из лекции, которую читает сейчас Бильченко в этом университете", - пояснил Стерненко.

Также он приводит видеокадры ее выступления о "гражданской войне" на Донбассе в Одесской юридической академии и на телеканале из оккупированного Донецка.

При этом студенты, по его словам, не молчат и пишут жалобы в ректорат, однако безрезультатно. "Сама Бильченко пишет в комментариях, что она плевала на эти жалобы, а ректорат жалобами просто "подтирается", - добавил Стерненко. Как заявил общественный деятель, способствовать огласке в этом деле его просят студенты-"драгомановцы", которые готовы "выходить на массовые протесты". Бильченко, напомним, после усиления с 16 января 2021 года действия закона о защите государственного языка обнародовала в Facebook серию заявлений, где, в частности, назвала Украину "онкобольной американской колонией" и "тоталитарной страной", где якобы царят "уличные этнорадикалы" и "фашизм ". При этом на оккупированных территориях и в РФ никаких признаков тоталитаризма, политических репрессий и ограничений прав и свобод человека и гражданина она не усматривает.

По сообщениям в СМИ, семья ректора НПУ им. Драгоманова Виктора Андрущенко владеет загородной резиденцией площадью 1 269 квадратных метров, тремя квартирами в столице и девятью участками в Киевской области.

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