Профессор Бильченко рассказывает на лекциях о "неонацизме в Украине" и прикрывается ректором университета им. Драгоманова, - Стерненко
Об этом сегодня, 24 января 2021 года, Стерненко рассказал у себя на YouTube-канале, передает Еспресо.TV.
На 6:16 его видеоблога есть кадры, где похожий на Бильченко человек говорит на камеру русском языке:
"Неонацизм проявлен в полной мере в Чили, Индонезии, Украине".
"Вот отрывки из лекции, которую читает сейчас Бильченко в этом университете", - пояснил Стерненко.
Также он приводит видеокадры ее выступления о "гражданской войне" на Донбассе в Одесской юридической академии и на телеканале из оккупированного Донецка.
При этом студенты, по его словам, не молчат и пишут жалобы в ректорат, однако безрезультатно.
"Сама Бильченко пишет в комментариях, что она плевала на эти жалобы, а ректорат жалобами просто "подтирается", - добавил Стерненко.
Как заявил общественный деятель, способствовать огласке в этом деле его просят студенты-"драгомановцы", которые готовы "выходить на массовые протесты".
Бильченко, напомним, после усиления с 16 января 2021 года действия закона о защите государственного языка обнародовала в Facebook серию заявлений, где, в частности, назвала Украину "онкобольной американской колонией" и "тоталитарной страной", где якобы царят "уличные этнорадикалы" и "фашизм ". При этом на оккупированных территориях и в РФ никаких признаков тоталитаризма, политических репрессий и ограничений прав и свобод человека и гражданина она не усматривает.
- По сообщениям в СМИ, семья ректора НПУ им. Драгоманова Виктора Андрущенко владеет загородной резиденцией площадью 1 269 квадратных метров, тремя квартирами в столице и девятью участками в Киевской области.
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