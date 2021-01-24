Польша отменила карантин для приезжих
24 января, 2021, 08:02
Правительство Республики Польша издало распоряжение об отмене обязательного 10-дневного карантина для посетителей из-за рубежа, если они имеют при себе подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста
Новое правило действует с с 23 января 2021, передает Эспрессо.TV со ссылкой на TVP .
Тест должен быть проведен не позднее чем за 48 часов до пересечения польской границы.
- Правило 10-дневного карантина для вновь прибывших было введено в Польше 28 декабря 2020 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-