Польша отменила карантин для приезжих

24 января, 2021, 08:02

Правительство Республики Польша издало распоряжение об отмене обязательного 10-дневного карантина для посетителей из-за рубежа, если они имеют при себе подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста

Новое правило действует с с 23 января 2021, передает Эспрессо.TV со ссылкой на TVP .

Тест должен быть проведен не позднее чем за 48 часов до пересечения польской границы.

Правило 10-дневного карантина для вновь прибывших было введено в Польше 28 декабря 2020 года.

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