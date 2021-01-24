Подставляя вторую щеку, Навальный и Тихановська не скинут Путина и Лукашенко, - Портников

24 января, 2021, 23:30

"Если власть в авторитарной стране видит, что люди (в протестах - ред.) просто вышли прогуляться и они расходятся при первом же давления со стороны силовиков, эта власть может держаться бесконечно долго"

Об этом украинский журналист и публицист Виталий Портников заявил в эфире Еспресо.TV .

"Потому что она (авторитарная власть - ред.) все эти годы - Лукашенко с 95-96 года, у Путина это с 2000 года - занималась укреплением этой силовой вертикали. Именно этим. Только этим. Силовики, следствие и суды. То есть чтобы задержать , обвинить, вынести приговор и посадить. Все это полностью под Путиным. это и есть его власть. Все остальное - выборы, референдумы, дебаты, Государственная дума - это просто декорация ", - пояснил он в эфире еженедельной программы" Субботний политклуб ".

"Алексей Навальный этого может просто не понимать, как этого не понимает Светлана Тихановська", - отметил публицист, добавив, что эти политики до сих пор надеются на успех тактики "подставить другую щеку".

Несмотря на это, добавил Портников, действия как Навального, так и Тихановськои "расшатывают режим".

"Но считать, что это имеет какие-то шансы на быстрый успех было бы очень наивно. И мы должны осознавать, что рядом с путинской Россией и, возможно, даже рядом с лукашенковской Беларусью, нам еще существовать долгие годы. Это такая реальность, в которой Украине придется быть. И именно поэтому так важно наш союз с миром и наш союз с Соединенными Штатами Америки, как флагманом этого цивилизованного мира ", - подчеркнул Виталий Портников.

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