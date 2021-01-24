Почаевскую лавру готовится возглавить присланный с РФ монах, - религиоведы

24 января, 2021, 11:25

В этом году по случаю Рождества Христова информационные ресурсы Почаевской лавры впервые подготовили русскоязычный видеоролик с поздравлениями благочинного Лавры (второе лицо в монастыре после наместника). Им оказался иеромонах Захария (Кимлач), который приехал в Украину из Краснодарского края Российской Федерации

Как предостерегает украинский религиоведческих портал РИСУ , очевидно, сам он вскоре может возглавить монастырь, передает Еспресо.TV .

В интервью российскому изданию "Вера - Эском. Христианская газета Севера России" иеромонах Захария сообщал, что прибыл в Украину из города Апшеронск Краснодарского края, где его отец владеет строительной компанией. Монашескую жизнь он начинал в Тимашевском монастыре РПЦ, где в 2003 году был пострижен в монахи и пробыл в этой деятельности девять с половиной лет, затем переехал в Украину.

В Почаевской лавре он на протяжении нескольких лет исповедовал приезжих паломников и был помощником эконома (руководителя хозяйства) монастыря - отвечал за строительство, ремонтные работы, отопление, электричество и т. д.

На началу 2020 году в интервью, опубликованном сайтом "Русская народная линия", иеромонах уже представлялся благочинным Лавры, то есть заместителем наместника - митрополита Владимира.

Также выводу приходят и местные СМИ.

"Очевидно, учитывая перенесенные недавно операции на сердце, инфаркт и распространение информации об ухудшении здоровья митрополита Владимира, в УПЦ МП понимают неизбежность необходимости замены руководителя Почаевской лавры. Поэтому, вероятно, заранее готовят выгодного руководству кандидата с РФ иеромонаха Захария , медийно раскручивая его персону ", - не исключает издание За Збручем .