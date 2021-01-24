Неподалеку от Ровенской АЭС депутату райсовета обстреляли окна детской комнаты

24 января, 2021, 13:15

В Старой Рафаловке вблизи города Вараш Ровенской области неизвестные обстреляли дом семьи Виктора и Оксаны Ткачей. Мужчина является депутатом Вараського районного совета, а жена - частной предпринимательницей

Это произошло 22 января ориентировочно в 4:00 часов утра. Пули попали в окна комнат 2-го этажа (это спальные комнаты), в том числе и в окна детской спальни, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ривненское РадиоТрек .

"Это окно детской комнаты ... Это же какой гнилью нужно быть, чтобы это сделать", - так начинается сообщение Оксаны Ткач на ее странице в Instagram.

На подтверждение своих слов женщина приводит соответствующие фотографии.

"Я передать не могу моего состояния, не подберу слов. Как только подумаю, что могло произойти, не могу остановить слез.

Понимаете, я когда-то уже похоронила. Боже, как же это больно.

Сейчас я очень переживаю, чтобы расследование не остановилось на данном этапе. Сегодня я, завтра-еще кто-то, а послезавтра-расстреляют АЭС (Ровенская АЕС- ред.). У нас в городе стратегический объект, черт побери, а такое делается. Я очень прошу репост! Виновные понесут наказание! Очень надеюсь на правоохранительные органы.

Это покушение на убийство, а не просто повреждение имущества. Я буду подчеркивать это до конца! ", - говорится в ее заметке.

"Я очень переживаю, что это дело просто будет в папке в правоохранительных органах. Умоляю Вас, помогите хоть репост. Моей дочери 8 лет. Я боюсь", - отмечает Оксана Ткач.

Виктор Ткач на осенних местных выборах прошел в Вараський райсовета по первому номеру одной из политических партий.

Сегодня, 24 января, полиция Ровенской начала расследование по факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

При осмотре месяца происшествия следственно-оперативная группа обнаружила повреждения трех окон. Следователи изъяли четыре предмета, похожие на части от пуль, оставшиеся между камерами стеклопакетов.

Правоохранители не исключают, что совершенное связано с депутатством Виктора Ткача.

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