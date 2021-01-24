На проспекте Победы в Киеве внедорожник влетел в отбойник

24 января, 2021, 21:46

На проспекте Победы в столице Mitsubishi Pajero врезался в отбойник, водителя госпитализировали в бессознательном состоянии

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Шевченковском районе столицы, на проспекте Победы, в районе метро Берестейской произошло ДТП с пострадавшим. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, водитель Mitsubishi Pajero двигался в направлении метро Святошино и по неизвестным причинам не справился с управлением в результате чего автомобиль занесло на скользкой дороге и он ударился в отбойник. Хотя судя по повреждениям машины можно предположить, что одним отбойником не обошлось.

В салоне джипа был один водитель. Мужчину скорая медицинская помощь госпитализировала в бессознательном состоянии. Все детали будет выяснять следственно-оперативная группа, которая работает на месте.

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