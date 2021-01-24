Макгрегор прокомментировал сокрушительное поражение от Пуарье на турнире UFC 257

24 января, 2021, 16:13

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что намерен взять реванш за поражение нокаутом от американца Дастина Пуарье

Об этом Макгрегор заявил в Instagram.

По словам бывшего чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата), он надеется провести третий бой против американца, который нокаутировал его во втором раунде.

"Спасибо всем за поддержку. Это была не моя ночь и не мое утро, но это был отличный вызов. Я в восторге от идеи трилогии-бестселлера, которая сейчас у меня на руках. Дастин - адский соперник. С нетерпением жду нашей новой встречи" , - написал Макгрегор.

Пуарье одержал победу над МакГрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году, когда ирландец победил досрочно в первом раунде.

Напомним, 24 января Конор Макгрегор неожиданно проиграл нокаутом во втором раунде Дастину Пуарье на турнире UFC 257.

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