Лидер Шотландии заявила, что будет добиваться повторного референдума о независимости

24 января, 2021, 17:21

Первый министр Шотландии Старджен заявила, что воспользуется парламентскими выборами, чтобы добиться повторного референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Стерджа на парламентских выборах в мае 2021 года она надеется заручиться поддержкой избирателей по организации нового референдума о независимости Шотландии.

"Я хочу законного референдума, вот почему я намерена добиваться полномочий на это в мае от народа Шотландии, и, если он даст мне такое право, вот чем я буду заниматься", - сказала Стерджа.

Она подчеркнула, что опросы общественного мнения показывают, что большинство населения Шотландии хочет независимости от Соединенного Королевства.

В частности, по данным The Sunday Times, 49% опрошенных жителей Шотландии выступают за ее отделение от Великобритании, а 44% - против. Кроме того, 53% опрошенных высказались за возвращение в состав ЕС, против - 31%.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Напомним, 2 января шотландская первый министр Старджен выразила надежду на то, что ее страна обретет независимость и присоединится к Европейскому Союзу.

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