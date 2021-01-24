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Espreso.tvСпортЛидер сборной России ударил соперника палкой и сбил с ног из-за поражения на финише эстафеты

Лидер сборной России ударил соперника палкой и сбил с ног из-за поражения на финише эстафеты


фото: Getty Images
Российский лыжник Александр Большунов ударил финна Йони Мягкая палкой и сбил его с ног из-за поражения в борьбе за серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Об этом сообщает Nakkertok Racing в twitter.

Инцидент произошел на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти. На финише Большунов проиграл в борьбе за серебряную награду Мяки, и несколько раз ударил его палкой. После финиша он врезался в соперника и сбил его с ног.

За выходку лидера, сборную России дисквалифицировали и отобрали у нее бронзовую награду.

Выиграла гонку команда Норвегии.

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