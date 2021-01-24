Лидер сборной России ударил соперника палкой и сбил с ног из-за поражения на финише эстафеты
24 января, 2021, 19:55
Российский лыжник Александр Большунов ударил финна Йони Мягкая палкой и сбил его с ног из-за поражения в борьбе за серебро в эстафете на этапе Кубка мира
Об этом сообщает Nakkertok Racing в twitter.
Инцидент произошел на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти. На финише Большунов проиграл в борьбе за серебряную награду Мяки, и несколько раз ударил его палкой. После финиша он врезался в соперника и сбил его с ног.
За выходку лидера, сборную России дисквалифицировали и отобрали у нее бронзовую награду.
Выиграла гонку команда Норвегии.
A bit of a disagreement in the men's race. Russia's Bolshunov gets disqualified in the race for silver. pic.twitter.com/FwlyUDrvjB- Nakkertok Racing (@NakkertokRacing) January 24, 2021
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