Азербайджанец пытался провезти через "Борисполь" 200 кг брендовой контрабанды

24 января, 2021, 10:03

Попытке ввоза в Украину большого количества брендовых вещей помешали в пункте пропуска "Борисполь" пограничники, сотрудники СБУ и таможни

Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщила сегодня, 24 января 2021 года, передает Еспресо.TV .

"Вчера вечером во время оформления пассажиров авиарейса из Турции правоохранители вывели из общего потока гражданина Азербайджана. Во время осмотра его чемоданов обнаружили более 200 кг товаров известных торговых марок без соответствующего декларирования", - рассказывают пограничники.

"Скорее всего, иностранец надеялся на удачу и думал, что проверке он не подлежит", - не исключают они.

Как следствие, тщательно набиты в чемоданах куртки, брюки, сумки, постельное белье и еще много других вещей под названием таких брендов как Louis Vuitton, Prada, Moncler, Pierre Cardin, изъятые в установленном порядке.

На нарушителя составлен материалы о нарушении таможенных правил.

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