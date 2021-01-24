Администрация Байдена готова увеличить военную помощь Украине, но инициатива должна принадлежать Киеву - Марк Войджер

24 января, 2021, 20:15

Главным условием расширения сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки в области безопасности и обороны является желание сотрудничать со стороны нынешней украинской власти, ведь новый президент Джо Байден в этом отношении настроен значительно лучше Дональда Трампа

Об этом экс-советник командующего войсками США в Европе, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (США) Марк Войджер заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .

"В Америке есть такая поговорка: "Для танго нужны двое". Ваши политики и правительство должны показать, должны занять проактивную позицию. Чтобы Америка приняла активное участие в безопасности и будущем суверенной Украины", - отметил аналитик.

Американский истеблишмент, подчеркнул Войджер, и до Байдена был решительно настроен помогать Украине и украинской армии, в частности, предоставлением летального вооружение, но существовала проблема в восприятии этой ситуации Трампом. Сейчас же такой проблемы нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb