23 января на фронте: оккупанты вели огонь из минометов и гранатометов различных систем и калибров
Об этом говорится в утреннем возведении о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 утра 24 января, передает Еспресо.TV .
Перемирие нарушалось российской стороной поблизости
Южного - из минометов 120-го и 82-го калибра, станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
Гнутово - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
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Водяного (Приазовье) - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
Авдеевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Опытного - с ручного противотанкового гранатомета.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - отмечает пресс-служба ООС.
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