23 января на фронте: оккупанты вели огонь из минометов и гранатометов различных систем и калибров

24 января, 2021, 07:20

За прошедшие сутки, 23 января 2021 года, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Российские захватчики били по защитникам Украины преимущественно из минометов и гранатометов

Об этом говорится в утреннем возведении о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 утра 24 января, передает Еспресо.TV .

Перемирие нарушалось российской стороной поблизости

Южного - из минометов 120-го и 82-го калибра, станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

Гнутово - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

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Водяного (Приазовье) - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

Авдеевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Опытного - с ручного противотанкового гранатомета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - отмечает пресс-служба ООС.

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