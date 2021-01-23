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Espreso.tvМирВозвращение к сталинской эпохе: президент Литвы Науседа о подавлении протестов в России

Возвращение к сталинской эпохе: президент Литвы Науседа о подавлении протестов в России


фото: Reuters
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал разгон акций в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в России возвращением к сталинской эпохе

Об этом Науседа написал в twitter.

По его словам, отказ в праве на политическую оппозицию - это возвращение к сталинской эпохе.

"Литва решительно осуждает жестокие аресты мирных демонстрантов, поддерживающих Навального в России. Отказ в праве на политическую оппозицию - это возвращение к сталинской эпохе. Незаконно задержанные протестующие, в том числе жена Навального, должны быть немедленно освобождены", - заявил Науседа.

По состоянию на 18:00 в России были задержаны 1908 участников акций протеста. Жену Алексея Навального в настоящее время освободили.

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