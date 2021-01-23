В Ровно неизвестные повредили офис партии, в "ЕС" это связывают с борьбой против незаконных пристроек

23 января, 2021, 22:37

Офис партии "Европейской Солидарности" в Ровно повредили неизвестные, разбив окно

Об этом сообщает Ровенская партийная организация в Facebook. Партийцы связывают это нападение с принципиальной позицией депутатов от "ЕС" о незаконных пристройках в городе.

"Принципиальность не остановишь камнем. Как только депутаты Ровенского городского совета от "Европейской Солидарности" выразили категорическую позицию и взялись за благоустройство ситуации с незаконными пристройками - и вот имеем реакцию", - пишут партийцы.

"Так сейчас выглядит витрина городского офиса "Европейской Солидарности". Мы не знаем сейчас, что именно произошло и кто это сделал. Выяснять это будет полиция. Но причинно-следственная связь очень очевиднаа: последние два дня напряженная ситуация с демонтажем незаконно сводной достройки на одной из центральных улиц города. Депутаты горсовета от "Европейской Солидарности" не стояли в стороне от этого беззакония и активно выступали за то, чтобы достройка, которая сделана без каких-либо разрешений и документов, была демонтирована. Есть все основания связывать этот процесс и как его следствие (вероятно, только первое предупреждение) - разбитый офис ", - предполагают в парторганизации.

"Но это не остановит нашу принципиальную позицию - городского главы и депутатов горсовета от "Европейской Солидарности". Все, что строится на земле ровенской общины, - должно быть законным, прозрачным и честно оформленным и согласованным со всеми соответствующими органами власти. Изменения неотвратимы. И трусливые нападения это не изменят ", - отмечают в "Европейской Солидарности".