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Espreso.tvОбществоВ "1 + 1" опровергли информацию об отзыве жалоб на Geek Journal

В "1 + 1" опровергли информацию об отзыве жалоб на Geek Journal


фото: facebook
Группа "1 + 1 media" опровергла информацию об отзыве жалоб на YouTube-канал Geek Journal

Об этом говорится в официальном заявлении "1 + 1 media" .

В "1 + 1" заявили, что не отозвали жалобы на видео на YouTube-канале Geek Journal, содержащие контент, авторские права на который принадлежат холдингу.

"Сейчас эти видео, на которые у креатора вышеупомянутого канала не было авторских прав, на видеохостинге отсутствуют, что и было целью жалоб. Еще раз подчеркиваем, что жалобы были направлены в связи с незаконным использованием автором контента 1 + 1 media и с целью - защиты собственного контента на любых площадках, в том числе в интернете, и соблюдение культуры уважения к авторскому праву и интеллектуальной собственности ", - заверили в холдинге.

В "1 + 1" добавили, что канал был заблокирован непосредственно по решению видеохостинга YouTube.

"Первый "страйк" от видеохостинга канал получил за нарушение авторских прав еще 28 октября 2020 года. После первого предупреждения от YouTube использование контента 1 + 1 media незаконным способом продолжилось, а инициативы урегулировать ситуацию с правообладателем не было", - убеждают в холдинге.

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