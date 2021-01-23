В Киеве Peugeot на светофоре протаранил Mitsubishi, на улице Гетьмана образовалась огромная пробка
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как удалось выяснить Стражам Эспрессо, водитель Peugeot двигался со стороны Индустриального моста в направлении метро Шулявская. Водитель утверждает, что его ослепило солнце и он не заметил красный сигнал светофора, поэтому и проехал не останавливаясь. В этот момент на свой зеленый, со стороны улицы Борщаговская по улице Алексея Тихого, двигался Mitsubishi, в результате чего произошло столкновение. Автомобиль Mitsubishi развернуло на 90 °.
В результате аварии пострадала пассажирка Peugeot. К счастью, она воспользовалась ремнем безопасности, поэтому и получила незначительные травмы. По рекомендации медиков, женщину госпитализировали.
На месте работает полиция. По улице Вадима Гетьмана в обоих направлениях образовалась огромная пробка.
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