В Киеве Peugeot на светофоре протаранил Mitsubishi, на улице Гетьмана образовалась огромная пробка

23 января, 2021, 15:29

В Соломенском районе столицы Peugeot поехал на красный сигнал светофора и протаранил Mitsubishi

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как удалось выяснить Стражам Эспрессо, водитель Peugeot двигался со стороны Индустриального моста в направлении метро Шулявская. Водитель утверждает, что его ослепило солнце и он не заметил красный сигнал светофора, поэтому и проехал не останавливаясь. В этот момент на свой зеленый, со стороны улицы Борщаговская по улице Алексея Тихого, двигался Mitsubishi, в результате чего произошло столкновение. Автомобиль Mitsubishi развернуло на 90 °.

В результате аварии пострадала пассажирка Peugeot. К счастью, она воспользовалась ремнем безопасности, поэтому и получила незначительные травмы. По рекомендации медиков, женщину госпитализировали.

На месте работает полиция. По улице Вадима Гетьмана в обоих направлениях образовалась огромная пробка.

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