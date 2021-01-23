В Кропивницком в центральной городской больнице три часа не было света
Эта больница сейчас является одним из учреждений здравоохранения в Кропивницком, предназначенных для госпитализации больных COVID-19, передает Еспресо.TV.
"В декабре прошлого года в соответствии с поручением Кировоградской областной госадминистрации на Кировоградщине прошли тренировки подразделений Управления ГСЧС в области по отработке порядка действий для обеспечения поставок электроэнергии на случай аварий в госпитальных базах. И вот такая необходимость возникла в связи с аварийным отключением света на территории микрорайона, где расположена больница", - рассказывает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
- Напомним, за последние сутки заразились 5 тыс. человек, а выздоровели 13 тыс.
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