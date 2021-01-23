В Кропивницком в центральной городской больнице три часа не было света

23 января, 2021, 11:09

Из-за того что 22 января 2021 года стационар №1 центральной городской больницы города Кропивницкого в результате аварийного отключения был без света, спасатели развернули передвижную электростанцию с целью обеспечения бесперебойного электропитания

Эта больница сейчас является одним из учреждений здравоохранения в Кропивницком, предназначенных для госпитализации больных COVID-19, передает Еспресо.TV.

"В декабре прошлого года в соответствии с поручением Кировоградской областной госадминистрации на Кировоградщине прошли тренировки подразделений Управления ГСЧС в области по отработке порядка действий для обеспечения поставок электроэнергии на случай аварий в госпитальных базах. И вот такая необходимость возникла в связи с аварийным отключением света на территории микрорайона, где расположена больница", - рассказывает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, за последние сутки заразились 5 тыс. человек, а выздоровели 13 тыс.

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