В Харькове арендатору хосписа "Золотое время" дали два месяца ареста
Прокуратура Харьковской области требовала взять Вячеслава Кравченко - арендатора здания, где был частный пансионат для пожилых людей, - под стражу, ссылаясь на то, что он может уничтожить документы или влиять на свидетелей, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на харьковский портал Glavnoe.ua.
В свою очередь защита арендатора здания просила суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Защита подчеркнула, что Кравченко во время пожара был на месте чрезвычайной ситуации, всячески помогал и не пытался прятаться, понимая последствия пожара. Защита просила суд избрать круглосуточный домашний арест или определить залог.
Изучив мнения сторон, суд постановил арендатора здания Кравченко взять под стражу сроком на 2 месяца.
Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове, на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под нелегальный дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
Огонь унес жизни 15 человек, еще 11 пострадали.
В связи с этой трагедией сегодня, 23 января, по всей территории Украины объявлен общенациональный траур.
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