В Карпатах обнаружен ящик из-под пулеметных дисков с документами УПА
Документы больше 70 лет пролежали под землей в ящике из-под пулеметных дисков. Его обнаружили представители поисково-исторического клуба "Тустань" при помощи металлоискателя, передает Еспресо.TV со ссылкой на Франковский портал Курс.
"Он был на глубине, стоял вертикально, что свидетельствует: был спрятан, а не заброшен", - рассказал руководитель первичной организаации клуба "Тустань" Виктор Савчук.
В ящике оказались рукопись, брошюры и пособия для военных "Боевой статус пехоты". Его среди документов распознал историк Василий Тымкив.
В месте, где нашли архив, исследователи ведут раскопки уже более года, информирует 402 канал.
В 1944 году там базировалась сотня УПА "Виктория"
Местный житель Николай Зварыч вспоминает рассказы своего деда, который строил для партизан. По его словам, до 1946 года повстанцы не строили укрытий, а строили деревянные зимовки по типу конюшен.
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"Если уж на повстанцев начало охотиться КГБ, тогда они уже так делали бункеры и зимовки, чтобы сверху и следа не было видно", - отметил Зварыч.
Информации о сотне УПА "Виктория" сохранилось очень мало. Поисковики по крохам собирают факты о воинском подразделении.
Жива сотенная медсестра, жительница Болехова Екатерина Гаврилив. Ей уже 100 лет.
"Изучать самостоятельно документы исследователи не брались - они очень хрупкие. Все найденное передали в Ивано-Франковский областной музей освободительной борьбы им. Степана Бандеры", - отмечается в сообщении.
- Напомним, в сети появились 320 оцифрованных документов УПА из тайника в селе Лапаевка на Львовщине.
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