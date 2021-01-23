В ГПСУ назвали топ-10 стран, которые в 2020 году больше всего посещали украинцы
Об этом сообщает Госпогранслужба .
По ее информации, в прошлом году наши соотечественники совершили путешествия в 123 стран мира. Всего за границу попали 11 млн 250 тыс. граждан Украины.
Наиболее посещаемыми стали Польша -4 млн, Венгрия - 1 млн 635 тыс. и РФ - 1 млн. Среди лидеров также Турция, где побывало 965 тыс. украинцев, и Египет - 730 тыс.
Большое количество украинцев ездили в Румынию -626 тыс., в Беларусь - 496 тыс., Словакию - 336 тыс., Молдову - 328 тыс., Германию - 222 тыс. и ОАЭ - 100 тыс. человек.
Иностранцев в Украине в прошлом году прибыло почти втрое меньше - примерно 3,4 млн из 192 стран мира.
Больше всего в Украину приезжало граждан Молдовы - 933 тыс., Беларуси - 463,5 тыс., РФ -390 тыс., Польши -272 тыс., Румынии - 229 тыс. и Венгрии - 217 тыс., Турции -149 тыс., Германии - 74 тыс., Израиля - 57 тыс. и США - 42 тыс.
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