В Черновцах возвращаются к работе Калиновский рынок и большинство школ

23 января, 2021, 14:15

Начиная со вторника, 26 января 2021 года, один из крупнейших в стране, Калиновский рынок, расположенный в Черновцах, возобновляет свою полноценную работу

Об этом со ссылкой на Molbuk.ua передает Еспресо.TV.

"В понедельник, 25 января, на Калиновском рынке санитарный день, поэтому в этот день рынок еще не будет работать. А 26 января будет возобновлена работа всех торговых рядов Калиновского рынка. Рабочий день начинается с 6:00. Во время двухнедельного локдауна работали только два сектора, где торговали продуктами", - отметили в администрации рынка.

В эти выходные, 23 и 24 января, на Калиновском рынке будут работать продуктовые сектора.

Кроме того, как отмечает издание, за парты возвращаются ученики большей части школ города Черновцы. Речь идет о тех школьниках, которые будут учиться по смешанной форме.

О возобновлении обучения в школах Черновцов сообщили в управлении образования Черновицкого городского совета. Но точно решили возобновить очное обучение в учреждениях общего среднего образования только для учеников 1-4-х и 9, 10, 11 классов. О возобновлении обучения во всех других классах администрации школ должны принимать решения самостоятельно.

В частности, выходят на обучение в две смены все ученики гимназии №2. Также будут учиться все классы в школах №16, 27, 1 и 5.

В школе №28 приняли решение, что все классы будут учиться, но дети будут ходить через день.

Учиться будут и средние классы школы №41 и гимназии №5.

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