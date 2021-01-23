Украинский фильм "Атлантида", который претендует на "Оскар", вышел в прокат в США

23 января, 2021, 22:55

Фильм Валентина Васяновича "Атлантида", который претендует на "Оскар", вышел на большие экраны в США

Об этом сообщается на официальной странице "Аталантиды" в facebook.

Премьера состоялась 22 января во независимом кинотеатре Metrograph в Нью-Йорке. В The New York Times вышла рецензия на фильм, в котором обозреватель Гленн Кенни назвал "Атлантиду" вдохновляющей и потрясающей притчей.

Фильм Валентина Васяновича Украинский оскаровский комитет выбрал национальным претендентом на премию Американской киноакадемии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

События фильма "Атлантида" разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Напомним, 18 августа 2020 года фильм "Атлантида" попал в список номинантов на премию Европейской киноакадемии, которую называют "европейским Оскаром".

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