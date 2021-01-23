Украинский баскетболист нашел новую команду в НБА

23 января, 2021, 22:19

Украинец Алексей Лень стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Вашингтон Уизардс"

Об этом сообщает "Вашингтон" в twitter.

В клубе заявили, что подписали контракт с украинцем, которого на этой неделе отчислили из "Торонто Рапторз"

В нынешнем сезоне Лень сыграл за "Торонто" 7 матчей, в которых в среднем набирал 2,3 очка и делал 1,6 подбора.

Также Лень выступал в НБА за "Финикс", "Сакраменто" и "Атланту".

Напомним, 20 января "Торонто Рапторз" расторг контракт с Алексеем Ленем.

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