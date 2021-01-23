Украинский баскетболист нашел новую команду в НБА
23 января, 2021, 22:19
Украинец Алексей Лень стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Вашингтон Уизардс"
Об этом сообщает "Вашингтон" в twitter.
В клубе заявили, что подписали контракт с украинцем, которого на этой неделе отчислили из "Торонто Рапторз"
В нынешнем сезоне Лень сыграл за "Торонто" 7 матчей, в которых в среднем набирал 2,3 очка и делал 1,6 подбора.
Также Лень выступал в НБА за "Финикс", "Сакраменто" и "Атланту".
Welcome back to the DMV, @alexlen ! pic.twitter.com/c79I4g58uc- Washington Wizards (@WashWizards) January 23, 2021
- Напомним, 20 января "Торонто Рапторз" расторг контракт с Алексеем Ленем.
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