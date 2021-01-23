Трамп планировал узурпировать власть с помощью своего человека в Минюсте США - NYT

23 января, 2021, 20:37

Дональд Трамп планировал сохранить должность президента США при помощи лояльных чиновников в Министерстве юстиции

Об этом сообщает The New York Post .

В частности, еще до инаугурации Джо Байдена на президентский пост, Дональд Трамп планировал отстранить действующего и.о. генпрокурора Джеффри Розена, назначив на это место чиновника из Минюста Джеффри Кларка, который помог бы ему отменить результаты выборов.

Это назначение должно было дать Трампу использовать полномочия министерства для отмены результатов президентских выборов в штате Джорджия.

Однако в процессе утверждения плана действий, сотрудники департамента Кларка единодушно заявили, что уйдут в отставку, если тот покинет свой пост. В результате Трамп решил отказаться от этой идеи, так как огласка вокруг массового увольнения чиновников департамента могла бы привлечь ненужное внимание к его дальнейшим манипуляциям.

При этом, Трамп продолжал повторять, что не понимает, почему Минюст недостаточно борется за него и не находит доказательств, подтверждающих теорию заговора во время выборов. Бывший глава Белого дома до последнего не оставлял попыток взять под контроль Министерство юстиции, но в итоге планы были разрушены штурмом Капитолия 6 января.

22 января стало известно, что представители Республиканской партии в Сенате США предлагают отложить голосование по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу до 13 февраля.

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