"Светлая память". Facebook перевел страницу скандального пресс-секретаря Лукашенко в режим умерших

23 января, 2021, 12:19

Facebook-страница Натальи Эйсмонт, спикера самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, переведена в режим "мемориализации". Так соцсеть поступает с аккаунтами умерших людей

На это обращает внимание The Village Беларусь, передает Еспресо.TV.

Убедиться в этом можно, зайдя по постоянному в течение прошлых лет адресу пресс-секретаря Лукашенко.

Там также видно, что она переименована в соответствии с ее девичьей фамилией Кирсанова.

Чтобы перевести страницу в памятный статус, человек, назначенный хранителем учетной записи, должен отправить заявку через специальную форму.

"Мы устанавливаем памятный статус для аккаунта умершего человека, если нас просит об этом его родственник или близкий друг", - отмечает Facebook.

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При этом могут блокироваться все прижизненные авторские заметки. Остаются только фото, и то те, которые выберет наследник.

Кроме того, две недели назад стала недоступной страница Эйсмонт в Instagram, но до сих пор неизвестно, по какой причине - то ли Наталья удалила ее добровольно, то ли это сделал Instagram в ответ на жалобы пользователей.

Напомним, главари "титушек" Лукашенко лично отчитываются его пресс-секретарю Наталье Эйсмонт.

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