Профессор Национального педагогического университета им. Драгоманова называет Украину "онкобольной американской колонией", а языковой закон - "фашизмом"

23 января, 2021, 17:48

Кандидат педагогических наук, профессор кафедры культурологии и философской антропологии факультета философского образования и науки Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обнародовала целый ряд заявлений как "представитель российской цивилизации"

Они появились на фейсбуке преподавательницы, передает Еспресо.TV.

"Этот закон - лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии", - отмечает Бильченко, повторяя тезисы из федеральных телеканалов РФ.

Украинская власть, по ее мнению, управляемая "уличными этнорадикаламы", что, как она считает, занимаются "фашизмом" и "Бухенвальдом". Сама же Украина для нее является "тоталитарной страной".

При этом в современной России никаких проявлений тоталитаризма или украинофобии она не замечает.

В противоположность установленному законодательством требованию, чтобы с 16 января работники торговли и обслуживания обращались к клиентам и посетителям на государственном языке, преподаватель заявляет, что она "наоборот, сейчас сознательно переходит в сфере обслуживания на русский".

На странице кафедры сообщается, что Бильченко действительно работает у них на профессорской должности.

А у себя на странице профессор, в частности, рассказывает, как во время карантина в формате онлайн принимает экзамены у студентов.

В 2017 году Евгения Бильченко была занесена в базу данных "Миротворца".

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