Профессор Национального педагогического университета им. Драгоманова называет Украину "онкобольной американской колонией", а языковой закон - "фашизмом"
Они появились на фейсбуке преподавательницы, передает Еспресо.TV.
"Этот закон - лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии", - отмечает Бильченко, повторяя тезисы из федеральных телеканалов РФ.
Украинская власть, по ее мнению, управляемая "уличными этнорадикаламы", что, как она считает, занимаются "фашизмом" и "Бухенвальдом". Сама же Украина для нее является "тоталитарной страной".
При этом в современной России никаких проявлений тоталитаризма или украинофобии она не замечает.
В противоположность установленному законодательством требованию, чтобы с 16 января работники торговли и обслуживания обращались к клиентам и посетителям на государственном языке, преподаватель заявляет, что она "наоборот, сейчас сознательно переходит в сфере обслуживания на русский".
На странице кафедры сообщается, что Бильченко действительно работает у них на профессорской должности.
А у себя на странице профессор, в частности, рассказывает, как во время карантина в формате онлайн принимает экзамены у студентов.
- В 2017 году Евгения Бильченко была занесена в базу данных "Миротворца".
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