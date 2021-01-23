Нацполиция выдворила из Украины "авторитета" по кличке "Зюзя"

23 января, 2021, 14:45

Вечером 22 января 2021 года Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, занимающийся противодействием наиболее опасным организованным преступным группировкам, позаботился о выдворении за границу российского "вора в законе" по прозвищу "Зюзя"

Об этом официально стало известно сегодня, 23 января, передает Еспресо.TV .

"По данным оперативников, "авторитет" прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных "потоков", полученных от совершения имущественных преступлений. Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска ", - рассказывают в Нацполиции.

Оперативники установили его местонахождение. С целью недопущения распространения преступного влияния правоохранители провели мероприятия для задержания "вора в законе" и доставили в Государственную миграционную службу Украины.

"22 января 39-летнего гражданина принудительно выдворили за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года", - отмечают в Нацполиции.

При этом, как свидетельствует обнародованный правоохранителями отрывок видеозаписи беседы с "Зюзей", он не стал отрицать что есть "коронованным" уголовником.

На прямой вопрос, имеет ли он "воровской" титул в преступной среде иностранец ответил:

"Я знаю сам, кто я такой".

Согласно открытым данным, прозвище "Зюзя" имеет известный в Российской Федерации преступник, гражданин этой страны по имени Владимир Озерский.

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