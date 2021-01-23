На Запорожской АЭС начат ремонт первого энергоблока

23 января, 2021, 10:00

В 00:03 субботы, 23 января 2021 года, энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта

Ремонт рассчитан на 99 календарных суток, передает Еспресо.TV.

В настоящее время в работе находятся 5 энергоблоков Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 5050 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - отмечается в сегодняшнем сообщении на официальном сайте электростанции.

Согласно данным пресс-службы АЭС, радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг станции радиусом 2,5 км) в пределах нормы.

"8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону", - говорят на станции.

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