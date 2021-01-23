На въезде в Киев со стороны Житомира бус сбил нетрезвую женщину
23 января, 2021, 09:09
Утром в субботу, 23 января 2021 года на проспекте Победы, в Святошинском районе столицы, бус сбил человека
На въезде в Киев в сторону центра Ford Transit, который двигался в средней полосе, совершил наезд на пешехода, рассказывают подробности ВартовіЕспресо.
По словам свидетелей, женщина бродила под хмельком по проезжей части и решила перейти на другую сторону дороги. Перелезла через разграничительный отбойник с забором и прошла одну полосу. Однако дойти до конца запланированного маршрута ей так и не удалось.
Медикам, которые прибыли на место аварии, оставалось лишь констатировать факт смерти.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать все обстоятельства трагедии.
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