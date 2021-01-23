На протестном митинге в Москве задержали известного блогера Варламова

23 января, 2021, 13:00

Популярного в России блогера Илью Варламова задержали на акции протеста в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального

Об этом со ссылкой на российское информационное агентство РБК передает Еспресо.TV.

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Позже Варламов сообщил, что его отпустили.

Справка

В минувшее воскресенье, 17 января, сразу по прибытии в Москву из Берлина, где он лечился от полученного в результате покушения тяжелого отравления, Навального взяла под стражу пенитенциарная служба РФ.

Задержание произошло непосредственно во время пограничного контроля в аэропорту Шереметьево.

Политику сейчас грозит более 10 лет колонии.

23 января в крупнейших городах РФ проходят не утвержденные властями митинги в поддержку Навального.

Предварительно через соцсети на них собирались выйти 150 тыс. человек.

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