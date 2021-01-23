На Львовщине электричка столкнулась на переезде с маршруткой, погиб пассажир

23 января, 2021, 16:50

В результате столкновения электропоезда с маршруткой во Львовской области погиб пассажир автобуса

Об этом со ссылкой на пресс-службу Львовской области железной дороги, передает Еспресо.Захид.

"Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением Львов - Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, что запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до неожиданного препятствия оказалось недостаточным, чтобы предотвратить столкновение" , - говорится в сообщении.

В результате аварии получили травмы два пассажира автобуса. Позже мужчина, который пострадал в результате столкновения, умер в больнице. Умерший - 48-летний львовянин. В больнице находится 36-летняя жительница села Полянка.

В связи с расследованием обстоятельств ДТП на месте происшествия было задержано движение двух пригородных поездов.

По предварительным выводам экспертной комиссии, изучающей причины и обстоятельства происшествия, авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который грубо нарушил правила дорожного движения.

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