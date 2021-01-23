Макгрегор - Пуарье: где и когда смотреть бой-возвращение ирландца в UFC
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок Конора Макгрегора против Дастина Пуарье состоится в ночь с 23 на 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ). Прямая трансляция схватки будет доступна на Megogo около 5 утра.
Ирландец и американец уже встречались в 2014 году, победу нокаутом в первом раунде получил Макгрегор. Победитель сегодняшнего поединка получит возможность выиграть титул чемпиона UFC в легком весе уже в следующем бою.
Макгрегор в июне 2020 года в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.
UFC (@ufc) January 22, 2021
- 21 января Конор МакГрегор и Дастин Пуарье провели дуэль взглядов перед очным боем в Абу-Даби.
- 22 января стало известно, что Макгрегор получит $5 млн за бой против Дастина Пуарье.
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