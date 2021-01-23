Должен был собирать подписи "для подачи воды в Крым". На Херсонщине задержали агента ФСБ
Соответствующий пресс-релиз СБ Украины обнародовала утром субботы, 23 января 2021 года, передает Еспресо.TV.
"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021 через закрытый канал связи агент за денежное вознаграждение получил от кураторов задание способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного майдана". Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий", - говорится в сообщении.
Ранее сотрудники СБ Украины задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор тенденциозной информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать стойкий протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии распространиться и по всей стране.
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В феврале 2020 года во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант провел встречи с высокопоставленными "властями АРК", в частности с так называемым главой "Республики Крым" Сергеем Аксеновым.
Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.
Во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 года фигурант был завербован представителем так называемого МГБ ЛНР и получил псевдоним "Джигурда".
Продолжается досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, оккупанты признали, что заселили в Крым сотни тысяч граждан РФ. Речь идет о не менее чем 800 тыс. человек, миграция которых увеличила количество населения полуострова до 3 млн.
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