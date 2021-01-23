23 января, 2021, 10:17

Двум должностным лицам городского совета и двум предпринимателям из одного из городов Донецкой области сообщено о подозрении. В результате их преступной деятельности местному бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 500 тыс. грн

Противоправную деятельность группы лиц, причастных к хищению бюджетных средств, задокументировали оперативники Управления стратегических расследований Национальной полиции в Донецкой области, следователи следственного управления областной полиции при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры, рассказывает Еспресо.TV.

Организовали преступную схему заместитель начальника управления образования одного из городских советов области и секретарь тендерного комитета. При проведении закупок пищевых продуктов и другого имущества для учебных заведений победителями признали приближенных к ним предпринимателей.

"В дальнейшем с победителями чиновники заключили ряд договоров на поставку продукции в детсады и учебные заведения по завышенным ценам. Разницу между рыночной и договорной стоимостью распределили между всеми участниками группы. В результате преступной деятельности местному бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 500 тыс. грн. Кроме того, правоохранители предупредили факт завладения еще более чем 3 млн грн", - отмечается на сайте Нацполиции.

Сейчас двум должностным лицам городского совета и двум предпринимателям полицейские сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 27, ст. 28, ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.

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