23 января на фронте: оккупанты 8 раз нарушили режим тишины

23 января, 2021, 18:25

23 января на Донбассе российские оккупационные войска совершили восемь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Южного, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Гнутово враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, а вблизи Опытного - из ручного противотанкового гранатомета.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

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