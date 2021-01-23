23 января на фронте: оккупанты 8 раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Южного, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Гнутово враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В пригороде Авдеевки противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, а вблизи Опытного - из ручного противотанкового гранатомета.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
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