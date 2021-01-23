22 января на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов в районе 7 населенных пунктов
23 января, 2021, 07:23
За прошедшие сутки, 22 января 2021 года, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня
Об этом со ссылкой на утреннюю сводку ООС передает Еспресо.TV.
Россияне вели обстрел украинских позиций поблизости от:
Водяного (на Приазовье) - из подствольного гранатомета;
Новоселовки-2, Авдеевки, Шумов - из стрелкового оружия;
Опытного - из автоматического станкового гранатомета;
у Новолуганского работал снайпер
"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - отмечает пресс-служба ООС.
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