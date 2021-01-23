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Espreso.tvОбщество22 января на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов в районе 7 населенных пунктов

22 января на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов в районе 7 населенных пунктов

За прошедшие сутки, 22 января 2021 года, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня

Об этом со ссылкой на утреннюю сводку ООС передает Еспресо.TV.

Россияне вели обстрел украинских позиций поблизости от:

Водяного (на Приазовье) - из подствольного гранатомета;

Новоселовки-2, Авдеевки, Шумов - из стрелкового оружия;

Опытного - из автоматического станкового гранатомета;

у Новолуганского работал снайпер

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - отмечает пресс-служба ООС.

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