Забивать - моя работа: форвард сборной Украины Яремчук прокомментировал свою результативность

22 января, 2021, 13:40

Форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук признался, что не считает свои голы, потому забивать - это его работа

Об этом сообщает официальный сайт " Гента ".

По словам Яремчука, который в матче против "Генка" (1: 1) забил свой 50-й мяч за "Гент", он не считает свои голы.

"Мы разочарованы, что не смогли выиграть. Ощущения после матча описать сложно. В последнее время забитые голы были небольшой проблемой. Мы использовали наш единственный хороший шанс. Было действительно приятно, что я смог сравнять счет, но это был непростой матч. Это был мой 50 -й гол за "Гент"? Честно говоря, я их не считаю. Забивать - моя работа, это то, что должен делать нападающий. Является ли этот забитый мяч моим лучшим голом головой? Это один из самых красивых ", - сказал украинец .

Романы Яремчук перебрался в бельгийский "Гент" летом 2017 года. В этом сезоне провел 24 матча, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.

18 декабря стало известно, что итальянская "Рома" заинтересована в трансфере Романа Яремчука .

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