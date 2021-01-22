Вятрович о санкциях США: Возможно, российской агентуры много не только в парламенте, но и в СБУ

22 января, 2021, 14:16

Владимир Вятрович послал официальное обращение в СБУ по поводу реакции ведомства на санкции США против Андрея Деркача и Александра Дубинского

Об этом народный депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович написал в Facebook.

"Прислал официальное обращение в СБУ, чтобы господин Баканов разъяснил мне и украинскому народу, как так получается: США ввели санкциӥ против граждан Украины, которых прямо называют российсими агентами, а в Украине эти граждане прекрасно чувствуют себя", - написал нардеп.

Он напомнил, что еще 10 сентября 2020 года США ввели санкциӥ против нардепа Андрея Деркача, который по данным американцев «более десяти лет является активным росийським агентом, який поддерживает тесные связи с росийськимы спецслужбами». 11 января 2021 США ввели санкциӥ уже против семи граждан Украӥны, среди которых, кроме Деркача, также и депутат от «Слуги народа» Александр Дубинський.

"Если американцы что-то напутали и, Деркач и Дубинський не имеют ничего общего с московской агентурой, то, пожалуй, СБУ публично об этом заявить. Или же, если американцы таки правы, то какие меры принимаются СБУ для защиты национальных интересов от росийських агентов? Потому что нынешнее молчание СБУ на фоне четких позициӥ наших стратегических партнеров вызывает естественный вопрос: возможно, росийськоӥ агентуры много не только в парламенте, но и в самий СБУ? ", - спрашивает нардеп.

Послал официальное обращение в СБУ, чтобы господин Баканов разъяснил мне и украинскому народу, как так получается: США ... Опубликовано Volodymyr Viatrovych Пятница, 22 Января 2021