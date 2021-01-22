Встречу советников лидеров "нормандского" формата перенесли из-за трагедии в Харькове, - пресс-секретарь Ермака
22 января, 2021, 15:36
Онлайн-встреча политических советников "Нормандской четверки" перенесена из-за пожара в доме престарелых в Харькове
Об этом заявила пресс-секретарь главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривна в комментарии Liga.Net.
"Из-за трагедии в Харькове обратились к международным партнерам с просьбой перенести звонок. Отнеслись с пониманием", - рассказала Заривна.
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Встречу предварительно перенесли на 27 января.
- 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиивская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- В Харьковской ОГА отметили, что по адресу ул Нижняя Гиевська, 150-б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, не зарегистрированы никакие заведения соцзащиты.
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