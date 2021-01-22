Впервые с начала пандемии сессия ПАСЕ частично пройдет оффлайн
22 января, 2021, 13:12
Сессия ПАСЕ состоится с 25 по 28 января, при этом впервые с января 2020 года часть мероприятий пройдет не в режиме онлайн
Об этом написал член украинской делегации, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"Только что Бюро ПАСЕ утвердило гибридный формат проведения январской сессии, то есть впервые с января 2020 года часть делегатов соберется в Страсбурге физически. Сессия пройдет с 25 по 28 января. От Украины едет 12 делегатов, включая меня", - сообщил нардеп.
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