 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВпервые с начала пандемии сессия ПАСЕ частично пройдет оффлайн

Впервые с начала пандемии сессия ПАСЕ частично пройдет оффлайн

Сессия ПАСЕ состоится с 25 по 28 января, при этом впервые с января 2020 года часть мероприятий пройдет не в режиме онлайн

Об этом написал член украинской делегации, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Только что Бюро ПАСЕ утвердило гибридный формат проведения январской сессии, то есть впервые с января 2020 года часть делегатов соберется в Страсбурге физически. Сессия пройдет с 25 по 28 января. От Украины едет 12 делегатов, включая меня", - сообщил нардеп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать