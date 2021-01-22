Венгрия подписала контракт на поставку российской вакцины "Спутник V", - Сийярто

22 января, 2021, 11:39

Венгрия подписала контракт на поставку российской вакцины против коронавируса "Спутник V"

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает Цензор.НЕТ .

По его словам, контракт был подписан в ночь на 22 января. Он также отметил, что Будапешт и Москва вели переговоры в течение двух с половиной месяцев. Сиярто добавил, что поставки вакцины "Спутник V" будут осуществляться в три этапа. Других подробностей министр не предоставил, но пообещал, что они появятся в течение дня.

Сиярто объяснил закупку российской вакцины тем, что ежедневно от COVID-19 в Венгрии умирают около сотни человек. А национальный карантин наносит ущерб на 10 млрд форинтов (34 млн долларов) в день.

Сиярто подчеркнул, что ускорение вакцинации защитит жизни венгров и даст шанс вернуться в нормальное русло.

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