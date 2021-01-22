Вакцина Sinovac эффективна на 50%, - результаты испытаний в трех странах

22 января, 2021, 12:40

Инактивированная вакцина CoronaVac, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, во время клинических испытаний продемонстрировала хорошую эффективность

Об этом заявил председатель правления и главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вэйдун, передает Синьхуа .

Третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в основном в Бразилии, Индонезии и Турции.

"Данные клинических испытаний, полученные в этих трех странах, позволили нам укрепить уверенность в ее безопасности и эффективности", - отметил Инь Вэйдун.

По его словам, результаты клинических испытаний в Турции показали, что эффективность вакцины составляет 91,25%, а в Индонезии - 65,3%. Согласно результатам клинических исследований в Бразилии, вакцина на 100% эффективна против тяжелой формы COVID-19, и на 78% при легких случаях, требующих медицинского лечения. Ее общий показатель эффективности составил 50,38%.

"Разные результаты в разных странах - это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов", - заявил он, добавив, что все участники клинических испытаний фазы-3 в Бразилии были медицинскими работниками, работающих в условиях высокого риска и подвергаются многократным атакам со стороны вируса.

"Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту", - подчеркнул Инь Вэйдун.

Также сообщается, что вакцина может быть эффективной против "британского" штамма.

"В сотрудничестве с институтом при Академии медицинских наук Китая мы обнаружили, что сыворотка добровольцев, получивших вакцину Sinovac, может нейтрализовать штамм коронавируса, обнаружен в Великобритании. Мы также изучаем эффективность защиты, которую обеспечивает вакцина против штамма, выявленного в ЮАР, и своевременно поделимся результатами ", - резюмировал Инь Вэйдун.

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