В Турцию прибудет еще 10 млн доз вакцины против COVID-19 от Sinovac, - Эрдоган
22 января, 2021, 17:00
Турция ожидает еще 10 млн доз вакцины от COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ.
"Одобрены поставки второй партии вакцины от Китая. Существует большая вероятность того, что она прибудет уже на этих выходных", - сказал он.
По его словам, во второй партии прибудет 10 млн доз.
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В Турции продолжается первый этап вакцинации, уже сделаны 1,2 млн прививок
- Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не покажет эффективность до 70% - контракта на вакцину не будет.
- Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac будет стоить для Украинской 504 гривни.
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