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Espreso.tvОбществоВ Турцию прибудет еще 10 млн доз вакцины против COVID-19 от Sinovac, - Эрдоган

В Турцию прибудет еще 10 млн доз вакцины против COVID-19 от Sinovac, - Эрдоган

Турция ожидает еще 10 млн доз вакцины от COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ.

"Одобрены поставки второй партии вакцины от Китая. Существует большая вероятность того, что она прибудет уже на этих выходных", - сказал он.

По его словам, во второй партии прибудет 10 млн доз.

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В Турции продолжается первый этап вакцинации, уже сделаны 1,2 млн прививок

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