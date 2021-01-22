В Тернополе в 11-летнего ребенка выстрелили дробью: полиция открыла дело о хулиганстве
22 января, 2021, 15:10
В полиции Тернополя заявили, что открыли производство по статье "хулиганство" по факту выстрела в ребенка
Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.
"21 января в больницу с ожогами попал молодой житель областного центра. Травмы мальчик получил во время катания на санках вблизи 26-й школы", - рассказали в полиции.
Отмечается, что врачи диагностировали у мальчика множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием.
"Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробины, которые травмировали и внутренние органы. Сейчас пациенту требуется еще одно хирургическое вмешательство, его доставили в столичную больницу", - пояснили правоохранители.
По факту выстрела по ребенку полиция открыла дело о хулиганстве.
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